Três homens foram apanhados em flagrante pelo Serviço de Investigação Criminal, na cidade do Uíge, quando tentavam comercializar 87 ovos de uma espécie não identificada, no valor de 25 mil kwanzas cada, porque supostamente serviriam para curar os portadores do vírus do VIH Sida.

O porta-voz do SIC-Uíge, Zacarias Bernardo, em declarações ao Novo Jornal nesta sexta-feira, 10, disse que "os cidadãos nacionais com as idades entre os 25 e os 48 anos, estão acusados de burla.

Tendo recolhido 87 ovos de qualquer animal numa lavra do município do Songo, foram comercializá-los na paragem de uma empresa de autocarros localizada no bairro Kakyuya, perto da cidade do Uíge, prometendo que estes possuíam propriedades curativas para o vírus da SIDA.

Zacarias Bernardo disse ainda que os homens queriam aproveitar-se do desesperos dos portadores de VIH Sida residentes na cidade do Uíge, na procura de uma cura para a sua doença, para fazerem dinheiro vendendo os ovos.

O porta-voz do SIC explicou igualmente que os burladores, para além dos ovos, também estavam a vender um líquido que alegavam ser mercúrio, a fim de conseguirem tirar algum valor dos interessados no produto.

Segundo o SIC, ainda não está identificada a espécie a que pertencem aqueles ovos, estando agora a ser feita essa verificação no laboratório criminal do Uíge, onde estão a ser examinados cautelosamente para se descobrir a sua origem, bem como verificar se o produto é um atentado para a saúde pública.

A detenção dos implicados ocorreu por intermédio de uma denúncia feita por um homem que se deparou com os burladores a organizarem o negócio na paragem de uma empresa de autocarros para ser vendido.

Pelo preço e pelo tipo do produto levou o homem a desconfiar dos envolvidos e ligou de imediato para o SIC que se dirigiu até ao local, tendo encontrado os criminosos no lugar, mas com a informação de que nenhum munícipe ainda adquirira qualquer ovo.

O SIC deteve os burladores que serão encaminhados para o Ministério Público e os 87 ovos da espécie não identificada até ao momento foram levados ao laboratório para serem examinados.