Mais um segurança privado foi detido, desta vez por emprestar a sua arma a amigos delinquentes que praticavam assaltos à mão armada na cidade do Soyo, na província do Zaire.

Na operação foram ainda detidos dois assaltantes que circulavam com a arma na via pública, explica o porta-voz do Serviço de Investigação Criminal no Zaire, José Bernardo.

A detenção dos homens ocorreu no fim-de-semana, quando os dois amigos do segurança circulavam pelos arredores do Soyo armados e foram interpelados pelas autoridades.

Questionados sobre a origem da arma, os homens responderam que pertencia a um amigo (segurança) que prestava serviço numa instituição no bairro Nkungu-Yenguele.

Após ter recebido os dados do proprietário da arma, os agentes consultaram a base de dados da empresa onde o segurança trabalhava e foi possível verificar que a arma estava em seu nome. Os agentes dirigiram-se de imediato ao lugar onde o segurança se encontrava para o deter.

A arma foi apreendida, juntamente com um carregador com quatro munições. Quanto aos detidos, serão presentes ao juiz de garantia.

No dia 17 deste mês, três operativos de segurança foram apanhados e detidos quando negociavam o aluguer das suas armas de serviço a delinquentes para práticas criminosas, nas províncias do Huambo e Benguela.