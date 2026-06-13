Antes da bola rolar entre Brasil e Marrocos, pelas 23:00 (hora de Angola), no Estádio MetLife, em Nova Jérsia, em jogo da primeira jornada do Grupo C, vale a pena lembrar o laço que une as duas selecções: a novela O Clone.

Em 2001, a consagrada autora Glória Perez lançava uma produção que viria a revolucionar a ficção televisiva e a aproximar a cultura brasileira da árabe-magrebina, apesar das diferenças geográficas e culturais entre ambas.

Seguindo a mesma linha, foram produzidas as obras Caminho das Índias, com um olhar mais aprofundado sobre a filosofia e o modo de vida hindu, e Salve Jorge, que abordava o fenómeno das redes de prostituição e de negócios ilícitos em países como a Turquia.

Quando Brasil e Marrocos se cruzarem no relvado, muitos dos aspectos evocados pela novela, como as paisagens deslumbrantes e os momentos marcantes vividos entre Jade (Giovanna Antonelli) e Lucas (Murilo Benício), estarão ainda vivos no imaginário de grande parte dos adeptos, numa memória que remete para o início dos anos 2000, a era do penta conquistado em 2002.

Naquela altura, o futebol brasileiro dominava o mundo e O Clone marcava a televisão, num país que hoje volta a crer no hexa que foge desde então, agora sob o comando de Carlo Ancelotti, chamado a liderar uma nova fase da selecção e privilegiando um estilo de jogo mais equilibrado, assente na organização, no controlo do ritmo e na procura de maior consistência competitiva, sem perder a identidade ofensiva característica dos canarinhos.

Do outro lado, estará um Marrocos que já não se apresenta apenas como adversário "exótico", mas como uma das histórias mais fortes do futebol recente, depois da campanha inaudita no Qatar, em 2022, quando chegou às meias-finais e redefiniu o lugar do futebol africano e árabe no mapa do jogo mundial.

Os "Leões do Atlas" são sustentados por uma geração que combina técnica, maturidade competitiva e capacidade de acelerar o jogo quando encontra espaço, com jogadores já estabelecidos no mais alto nível europeu, de Achraf Hakimi a Brahim Díaz, passando por nomes como Noussair Mazraoui, Sofyan Amrabat e Youssef En-Nesyri, compondo um elenco que deixou de ser surpresa para se afirmar como uma equipa em ascensão entre as grandes potências do desporto-rei.