A batalha portuária desta terça-feira confirmou o equilíbrio previsto, mas um toque subtil de Erling Haaland acabou por decidir o destino dos Elefantes. O triunfo da Noruega, por 2-1, assegurou o reencontro com o Brasil num Campeonato do Mundo, 28 anos depois de as duas selecções terem partilhado o mesmo grupo em 1998, a última edição em que os escandinavos chegaram aos oitavos-de-final.

Como previamente abordado na antevisão, os detalhes acabaram mesmo por definir o rumo da partida.

A Costa do Marfim tomou a iniciativa, contudo não soube capitalizar as oportunidades de que dispôs. Como dita a máxima futebolística de que quem não marca sofre, os "Elefantes" foram os primeiros a consentir um golo.

Antonio Nusa recebeu a bola aos 39 minutos, fez um movimento da esquerda para o interior e rematou em arco, de pé direito, para o canto superior direito, inaugurando o marcador para a Noruega.

Na segunda parte, Emerse Faé mexeu nas peças e lançou Amad Diallo, figura determinante ao salvar uma bola em cima da linha aos 67 minutos e restabelecer a igualdade aos 74", num rasgo inventivo do "Red Devil", que culminou com uma finta e um remate certeiro para o golo.

Os escandinavos fizeram jus à frieza do Atlântico Norte e selaram o triunfo num lance em que Oscar Bobb e Patrick Berg combinaram esforços para servir Erling Haaland, autor de um toque subtil que selou a contenda. Foi o quinto golo do avançado do Manchester City na prova, está apenas a um de Lionel Messi, que tem seis.

Ainda assim, Amad Diallo dispôs de uma última oportunidade para devolver a esperança aos "Elefantes", na cobrança de um livre directo que obrigou Orjan Nyland a uma defesa de grande nível, uma das melhores do torneio.

A Costa do Marfim despede-se da prova depois de mostrar argumentos para alcançar outro patamar e volta a cair nos momentos decisivos como frente à Alemanha, onde a eficácia e a maturidade acabam por separar a ambição da realidade.