Que avaliação faz o parque industrial do País, antes e depois da Independência Nacional?

O parque industrial hoje é multifacético com vários ramos e, por isso, temos, actualmente, várias associações da especialidade, se calhar umas sete, descrições integrantes são membros da Associação Industrial de Angola (AIA), como incubadora dessas associações de especialidade. Hoje dividimos o mercado. A AIA é transversal a todos os setores, mesmo até vamos um bocadinho mais longe.

Por exemplo, temos indústrias da pesca e da agricultura, porque é o nosso percurso. Somos uma associação nacional e temos essa abrangência.Mas há as associações de especialidade, algumas que posso destacar hoje, mas vão-me perdoar por não citar algumas, que é a Associação dos Materiais de Construção, a Associação dos Produtos de Higiene e Beleza, a Associação das Bebidas, a Associação dos Produtos Lácteos e a Associação das Moageiras. Temos essas associações que se focam mais nos negócios.

Nós, AIA, estamos mais preocupados com a competitividade nacional, internacional e relações exteriores. Estamos agora a criar uma Associação para o Desenvolvimento das Exportações, que é a ADEXA. Nas associações de especialidade, ajudamos a criar uma associação, que é da Suinicultura do Norte. Temos algumas associações locais, como é o caso da classe empresarial de Benguela, e temos a APCIL, na Huíla.

