Em Outubro de 2025, o crédito bruto ao sector não financeiro cifrou-se em 8,8 biliões de kwanzas, avança o Banco Nacional de Angola (BNA), que assinala um aumento de cerca de 569,9 mil milhões de kwanzas (6,9 %), face ao período homólogo, sendo que 85,4% representava o endividamento do sector privado (empresas privadas e particulares) e 14,6% o endividamento do sector público (administração pública e empresas públicas).

O stock de crédito à economia, em moeda nacional, atingiu 7,1 biliões de Kwanzas em Outubro, registando um aumento de 1,3 biliões de kwanzas (21,9%) face ao período homólogo e 1,0 bilião de kwanzas (17,4%) face ao mês de Dezembro de 2024, informa o BNA.

O endividamento do sector público não financeiro totalizou 1,3 biliões de Kz, dos quais 68,8% são referentes à administração pública e 31,2% às empresas públicas. Comparativamente ao período homólogo, diz o BNA, registou-se uma redução de 273,2 mil milhões de kwanzas.

De acordo com a nota de informação estatística sobre o crédito do banco central, o endividamento do sector privado (empresas privadas e particulares) registou um aumento de 843,1 mil milhões de kwanzas (12,6%), ao passar de 6,7 biliões em Outubro de 2024 para 7,5 biliões em Outubro de 2025.

O endividamento das empresas privadas não financeiras foi correspondente a 5,9 biliões de kwanzas, com um aumento de 569,7 mil milhões (10,7%) e o endividamento dos particulares correspondeu a 1,7 biliões de kwanzas, com um aumento de 273,4 mil milhões (19,8%).

Em Outubro de 2025, o crédito bruto direccionado ao sector real da economia totalizou 1,8 biliões de kwanzas, o que corresponde a um aumento de 307,0 mil milhões (19,9%) em relação ao período correspondente do ano anterior, impulsionado principalmente pelo incremento de recursos disponibilizados ao subsector de "indústria extractiva", que registou um aumento de 225,5 mil milhões de kwanzas (46,2%).