Mais de 70 mil dólares norte-americanos foram apreendidos pela Polícia Fiscal Aduaneira (PFA), em coordenação com os técnicos da Administração Geral Tributária (AGT), no mês de Novembro, no Aeroporto 4 de Fevereiro, em Luanda, e no do Caripande, na província do Moxico-Leste.

Segundo a Polícia Fiscal Aduaneira, os valores foram apreendidos durante o processo habitual de revista pelos efectivos dos postos aduaneiros nestes aeroportos.

Os valores apreendidos foram encaminhados para os órgãos competentes para os trâmites subsequentes.

Em Julho, a PFA e a AGT apreenderam 49 mil dólares no Aeroporto Internacional 4 de Fevereiro, em Luanda, na posse de três cidadãs nacionais, que transportavam as divisas clandestinamente para a China, para fins comerciais.

No mês de Agosto, a Polícia Nacional, também no Aeroporto 4 de Fevereiro, em Luanda, apreendeu a uma cidadã nacional, de 48 anos, mais de 22 mil dólares.

Segundo a Lei angolana, o valor legal para viagem é de 10 mil dólares norte-americanos.