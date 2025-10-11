A 11 de Março de 2024, começou a funcionar integralmente o Centro de Formação de Jornalistas da cidade do Huambo, com a abertura do seu primeiro ciclo formativo, após a sua inauguração, a 11 de Janeiro do mesmo ano, pelo Presidente da República, João Lourenço.
A empreitada iniciou-se em Março de 2024 e esteve a cargo do Grupo Omatapalo, tendo custado 35 milhões de dólares aos cofres do Estado. Em contrapartida, o Ministério das Telecomunicações, Tecnologias de Informação e Comunicação Social (MINTTICS) inscreveu novamente as obras no Orçamento Geral do Estado deste ano, com dotação de mais de três mil milhões de kwanzas, valor que representa 1,25% das despesas por programa naquele departamento ministerial.
Questionado pelo NJ, a 22 de Setembro, sobre as razões que levaram o MINTTICS a praticar tal acto, o director de Informação e Comunicação Institucional do referido ministério, João Demba, remeteu-se ao silêncio. Este jornal contactou também o Governo Provincial do Huambo, por via da directora do Gabinete de Comunicação Social (porta-voz), Emília Neves, que disse não dominar o assunto. "Vou inteirar-me", prometeu.
