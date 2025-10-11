Centro de Formação de Jornalistas do Huambo, uma extensão do CEFOJOR - Luanda, já existe e funciona plenamente desde 2024, altura em que abriu o primeiro ciclo formativo. Todavia, a sua construção, que custou cerca de 35 milhões de dólares ao Estado, consta do Orçamento Geral do Estado de 2025, com dotação de mais de três mil milhões Kz, como se a instituição não existisse. Ao NJ, o director nacional de Informação e Comunicação Institucional do MINTTICS fechou-se em copas.

A 11 de Março de 2024, começou a funcionar integralmente o Centro de Formação de Jornalistas da cidade do Huambo, com a abertura do seu primeiro ciclo formativo, após a sua inauguração, a 11 de Janeiro do mesmo ano, pelo Presidente da República, João Lourenço.

A empreitada iniciou-se em Março de 2024 e esteve a cargo do Grupo Omatapalo, tendo custado 35 milhões de dólares aos cofres do Estado. Em contrapartida, o Ministério das Telecomunicações, Tecnologias de Informação e Comunicação Social (MINTTICS) inscreveu novamente as obras no Orçamento Geral do Estado deste ano, com dotação de mais de três mil milhões de kwanzas, valor que representa 1,25% das despesas por programa naquele departamento ministerial.

Questionado pelo NJ, a 22 de Setembro, sobre as razões que levaram o MINTTICS a praticar tal acto, o director de Informação e Comunicação Institucional do referido ministério, João Demba, remeteu-se ao silêncio. Este jornal contactou também o Governo Provincial do Huambo, por via da directora do Gabinete de Comunicação Social (porta-voz), Emília Neves, que disse não dominar o assunto. "Vou inteirar-me", prometeu.

