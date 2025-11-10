A maior parte dos líderes internacionais, incluindo Chefes de Estado, que vão estar na comemoração do 50º Aniversário da Independência Nacional já começaram a chegar a Luanda nesta segunda-feira, 10.

Da informação disponibilizada percebe-se que estão 13 Chefes de Estado e de Governo, com destaque para o universo dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), desde logo o português, Marcelo Rebelo de Sousa, que representa o antigo colonizador.

Mas também dos outros países que, tal como Angola, sensivelmente pela mesma época histórica, se livraram do domínio colonial português, como o cabo-verdiano José Maria Neves, de São Tomé e Príncipe vem Carlos Vila Nova, da Guiné-Bissau é Umaro Sissoco Embaló que vai estar na capital angolana, bem como os antigos presidentes de Moçambique, Joaquim Chissano e Filipe Nyusi.

A Presidência angolana fez ainda saber que também participam nas cerimónias os enviados especiais de países africanos, asiáticos e do Golfo, como a Índia, o Quénia, a Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos.

Como notícia a Lusa, e de acordo com o programa oficial, o Presidente português Marcelo Rebelo de Sousa chega a Luanda às 18h00, acompanhado pelo Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros e por um deputado de cada grupo parlamentar da Assembleia da República

A visita, segundo uma nota divulgada pela presidência, "constituirá um momento muito significativo na relação de estreita cooperação e profunda amizade entre Portugal e Angola".

O ato central da independência realiza-se no dia 11 de novembro, entre as 09h00 e as 13h00, no Memorial Dr. António Agostinho Neto, em Luanda.

O programa inclui a deposição de flores, entoação do hino nacional e discurso do Presidente angolano, João Lourenço, a outorga da medalha comemorativa dos 50 anos, na classe de honra, ao primeiro Presidente angolano, António Agostinho Neto, e um desfile militar e cívico seguindo-se um almoço oferecido aos convidados estrangeiros.