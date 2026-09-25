A província de Luanda dá o "pontapé de saída" em todo o País com a realização das conferências ordinárias do partido no âmbito do 9 congresso, que terá lugar de 09 a 10 de Dezembro, na capital.

O militante Luís Manuel Fonseca Nunes será o primeiro a ser reeleito como primeiro-secretário provincial do MPLA, em Luanda, neste sábado, 26, num processo que não teve outros concorrentes.

Até ao momento, segundo apurou o Novo Jornal, estão em campanha eleitoral os militantes Maria Antónia Nelumba (Bengo), Auzílio Jacob (Icolo e Bengo) e Archer Mangueira (Namibe).

Para a candidatura ao cargo de presidente do MPLA, os proponentes devem reunir o apoio de pelo menos 5.000 militantes distribuídos por todas as províncias do País, garantindo base de suporte geograficamente distribuída e representativa da estrutura nacional.

Os restantes níveis exigem entre 1.000 e 2.500 subscritores, estabelecendo escalas diferenciadas conforme a importância e alcance do cargo a ser disputado.

O 9.º congresso ordinário do MPLA decorre sob o lema "MPLA 70 anos - Compromisso com o Povo, Confiança no Futuro" e contará com a participação de 3.000 delegados vindos de todo o país e da diáspora.