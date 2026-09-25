O Serviço de Investigação Criminal (SIC) desmantelou, na província do Namibe, uma quadrilha que alegadamente se dedicava ao roubo à mão armada de motorizadas, para as comercializar por 400 mil kwanzas na Huíla.

Segundo o porta-voz do SIC local, José Lolina, o grupo, desmantelado esta semana, actuava de forma organizada: um integrante fazia-se passar por passageiro e solicitava uma corrida até ao local onde os comparsas o aguardavam.

No local, enquanto o falso passageiro simulava efectuar o pagamento, os outros elementos aproximavam-se das vítimas, agrediam-nas brutalmente até ficarem inconscientes e, de seguida, apoderavam-se da motorizada, colocando-se em parte incerta.

Após o alegado roubo, transportavam as motorizadas para os municípios da Matala e Quipungo, na província da Huíla, onde eram comercializadas por 400 mil kwanzas.

A associação criminosa, desmantelada em Moçâmedes, é constituída por cinco angolanos, com idades entre os 20 e os 26 anos, que foram encaminhados para o juiz de garantias pelo crime de roubo qualificado.

No decurso da operação, foram apreendidas quatro motorizadas, sendo duas da marca TVS e duas Apollo, resultantes de supostos assaltos realizados este mês, na via pública, em diferentes bairros do mesmo município.