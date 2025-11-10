Depois do discurso sobre o Estado da Nação na Assembleia Nacional, a 15 de Outubro, o Presidente da República, João Lourenço, voltará a dirigir-se ao País, e, desta vez, a partir da Praça da República, no Memorial Dr. António Agostinho Neto, no acto central da celebração dos 50 anos da Independência de Angola.

A informação foi avançada esta segunda-feira,10, à imprensa, pelo ministro de Estado e chefe da Casa Civil do Presidente da República, que assegurou a participação de mais de 40 delegações estrangeiras, entre Presidentes e vice-Presidentes e altos dirigentes de diversos países.

Antes, segundo Adão de Almeida, o Chefe-de Estado João Lourenço fará uma homenagem a António Agostinho Neto, na presença de diversos chefes de governo estrangeiros.

Para a celebração dos 50 anos da Independência de Angola na Praça da República, são esperadas cerca de 10 mil pessoas, segundo a organização, e haverá um "desfile cívico", em representação do povo angolano, que juntará seis mil pessoas.

Após esse momento, seguirá o desfile militar onde vão participar mais de quatro mil militares dos mais variados ramos da Forças Armadas Angolanas (FAA) e dos órgãos de defesa e segurança.

O Novo Jornal soube que a participação da população no evento é mediante convite da organização, que garante ter tudo pronto para a celebração dos 50 anos da Independência nacional "num ambiente de segurança e de festa".