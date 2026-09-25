A exigência do Cartão de Registo Eleitoral para o concurso público do MINSA está a levar milhares de candidatos a pernoitar nos BUAP, na Huíla. Com os exames a decorrerem até sábado (26 de Setembro), mais de 43 mil concorrentes disputam contra o tempo (e as longas horas de espera) o acesso às salas de exame para apenas 361 vagas disponíveis.

Os concorrentes ao concurso público de ingresso externo do Ministério da Saúde (MINSA), na província da Huíla, estão a passar a noite nos Balcões Únicos de Atendimento ao Público (BUAP) para a obtenção do Cartão de Registo Eleitoral.

Segundo uma nota do ministério, este é um dos requisitos obrigatórios para o teste de admissão, e a ausência do documento impedirá o acesso à sala de exame.

Vanussa André Gourgel é uma das candidatas que teve de guardar lugar de madrugada no BUAP da Senhora do Monte, no Lubango, e só foi atendida ao início da noite. "Deviam aumentar os postos, pois a procura é maior. Estamos aqui há muito tempo. A minha prima e eu chegámos às 4 horas da manhã e só fomos atendidas às 19 horas. Sem o registo eleitoral, não temos como fazer o exame para o concurso da Saúde", lamenta.

A província da Huíla conta com apenas 361 vagas disponíveis para o sector. A disputa antevê-se feroz, uma vez que o Gabinete Provincial da Saúde registou mais de 43.430 candidatos na região.

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