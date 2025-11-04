Um subinspector do Serviço de Investigação Criminal (SIC), de 41 anos, que matou a tiro três membros da mesma família, no município do Cazenga, em 2024, começa a ser julgado esta quarta-feira, 05, no Tribunal de Comarca de Luanda, apurou o Novo Jornal.

Watukaneto Moreira, mais conhecido por "Zico", vai responder pelo crime de homicídio contra os três membros da mesma família que assassinou na zona do Curtume, no dia 19 de Junho do ano passado.

O agente do Serviço de Investigação Criminal, que estava foragido após ter disparado contra as três vítimas, foi apanhado em Janeiro deste ano, na via pública, na província do Icolo e Bengo.

A detenção aconteceu quando o homem circulava no bairro Zango II, município do Calumbo, onde se escondeu durante sete meses.

Segundo o director do gabinete de comunicação institucional e imprensa do SIC-geral, Manuel Halaiwa, o homicida fazia parte da direcção do SIC/ Luanda e estava colocado no município do Cazenga.

O trágico incidente ocorreu no bairro Curtume, por volta das 02:00, quando a família saía de um óbito.

Uma das vítimas, um senhor de 65 anos, estava cansada de lá estar e pediu ao filho e ao sobrinho para o acompanharem a casa, e, quando estavam prestes a chegar, o agente do SIC confundiu-os com delinquentes e disparou alguns tiros contra os homens.

Dois indivíduos morreram no local e um outro, o mais velho, morreu a caminho do hospital dos Cajueiros.