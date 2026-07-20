Depois de o Ministério da Educação (MED) ter anunciado, na semana passada, a abertura de um concurso público para a contratação de novos professores e pessoal administrativo, num total de 9.000 vagas, cabendo a cada governador provincial nomear a comissão de júri e determinar a modalidade das inscrições, presencial ou online, os governos provinciais estão agora a agilizar o concurso. Em Luanda já há mais de 10 mil candidatos para as 942 vagas disponíveis, soube o Novo Jornal.

Nos termos de vários despachos, diversos governos provinciais já criaram as comissões de júri, responsáveis pela preparação, organização, coordenação e acompanhamento dos referidos concursos públicos.

Os interessados poderão consultar os requisitos, o calendário, as regras de participação e submeter as respectivas candidaturas junto dos governos provinciais da sua opção.

A título de exemplo, os governos provinciais de Luanda, Benguela, Huambo, Bengo, Cuanza Norte, Moxico Leste, Zaire, Cubango, Cuanza Sul, entre outros, já procederam à abertura do concurso público para o ingresso externo de professores do ensino primário e secundário, destinado ao preenchimento das vagas atribuídas localmente pelo Executivo, através do MED.

Segundo o MED, o presente concurso público externo visa o preenchimento de um total de 9.000 vagas, das quais 8.000 são destinadas a professores e 1.000 ao pessoal administrativo.

Entretanto, para a contratação de novos professores são exigidos a nacionalidade angolana, idade mínima de 18 anos e habilitações correspondentes à licenciatura ou ao ensino secundário obtido nos magistérios, institutos técnicos e politécnicos.

Para as vagas de pessoal administrativo é exigido apenas o ensino médio concluído nos cursos de informática ou de administração pública.

No que diz respeito ao pessoal docente, a província de Benguela lidera a lista com 468 vagas, seguida pelas províncias de Luanda, Huambo e Huíla, com mais de 400 vagas cada.