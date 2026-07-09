Há dois dias que a província do Huambo enfrenta escassez de combustível em quase toda a sua extensão, situação que está a criar preocupação entre automobilistas e mototaxistas constatou o Novo Jornal.

Nos poucos postos onde ainda existe combustível, automobilistas e mototaxistas têm de madrugar para conseguirem abastecer.

Segundo vários condutores ouvidos pelo Novo Jornal, a escassez de gasolina e gasóleo verifica-se desde a madrugada de terça-feira.

Há ainda relatos de que o problema da falta de combustível afecta também a província de Benguela.

Até ao momento, não há qualquer comunicação oficial por parte da entidade gestora sobre as razões da alegada escassez de combustível neste território.