Um agente da Polícia Nacional, afecto ao DIIP, órgão de investigação da polícia, disparou contra um oficial comissário do Serviço Penitenciário na província do Kwanza-Norte, porque este supostamente mantinha uma relação amorosa com a sua ex-mulher, soube o Novo Jornal.

A vítima é o director o do Serviço Penitenciário do Kwanza-Norte, que foi atingido por três disparos efectuados pelo agente da Polícia Nacional.

Os tiros atingiram o ombro, o braço e o abdômen do oficial comissário, que foi socorrido de urgência para uma unidade hospitalar onde recebeu tratamento médico e permanece internado.

Segundo dados apurados pelo Novo Jornal, os factos ocorreram na residência do oficial comissário onde supostamente se encontrava com a ex-mulher do agente da Polícia Nacional.

A delegação do Ministério do Interior ainda não se pronunciou sobre o assunto que ocorreu este domingo, 09.