Um agente da Polícia Nacional (PN) e um civil foram assassinados por elementos do gangue "Turquia" durante dois assaltos, no município do Sambizanga, em Luanda. O Serviço de Investigação Criminal (SIC) já deteve os envolvidos.

O assassinato do agente, de 29 anos, afecto ao comando municipal do Rangel, aconteceu no mês passado, na via pública, quando o efectivo saía do trabalho e foi surpreendido pelos delinquentes a bordo de uma motorizada e munidos de uma AKM.

O polícia tentou resistir ao assalto, mas um dos líderes do gangue efectuou dois disparos que o atingiram mortalmente na região do abdómen.

Já o outro homicídio aconteceu na via pública, no bairro da Lixeira, município do Sambizanga, onde mataram um homem, de 23 anos, quando saía igualmente do serviço.

Os elementos interpelaram a vítima, exigindo dinheiro e, como não tinha, esfaquearam-no em várias regiões do corpo e meteram-se em fuga.

Os populares tentaram levar o indivíduo para uma unidade hospitalar, porém não resistiu aos ferimentos e perdeu a vida.

Os detidos, de 23 e 24 anos, são igualmente protagonistas de inúmeros roubos ocorridos naquela circunscrição. Vão agora responder pelos crimes de associação criminosa, homicídio e roubo qualificado.

No decurso das operações foram ainda apreendidas uma AKM, um carregador com três munições, uma televisão plasma, um aparelho de som composto e uma motorizada de marca Baldex na posse da quadrilha.