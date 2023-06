Pelo menos 300 pessoas morreram e mais de 1.000 ficaram feridas, grande parte destas com gravidade, num acidente ferroviário que envolveu dois comboios de passageiros e um de carga, na cidade de Balasore, no estado de Odisha, no leste da Índia.

A colisão das composições, duas com milhares de passageiros e um terceira com dezenas de carruagens de transporte de mercadorias, teve lugar ao final do dia de sexta-feira e a violência envolvida levou a que se esteja perante o mais grave acidente ferroviário em mais de duas décadas na Índia, um país acostumado ao infortúnio dos acidentes com comboios.

O terror que as equipas de socorro encontraram no local, segundo relatam os media internacionais, não tem paralelo em muitos anos de histórias de acidentes ferroviário neste país asiático de 1,4 mil milhões de habitantes e uma das mais extensas malhas ferroviárias do mundo , sendo igualmente uma das mais perigosas devido à falta de manutenção e antiguidade das vias e das composições.

Face a esse mesma violência dos embates, o número de vítimas mortais, segundo as autoridades do estado de Odisha, deve aumentar à medida que as equipas de resgate evoluem por entre os destroços, e também devido à gravidade dos ferimentos de centenas de pessoas que já estão nos hospitais.

Uma das razões para a extensa mortalidade neste acidente é a época do ano em que acontece, no início das férias escolares, onde as famílias se deslocam aos milhões entre estados para visitarem a terra natal ou familiares.

As causas para esta tragédia não foram ainda, perto das 10:00 deste Sábado, 03, avançadas pelas autoridade no local, tendo de imediato, segundo o ministro dos Transportes, Ashwini Vaishnaw, sido aberto um inquérito urgente às causas desta tragédia.

Os acidentes ferroviários na Índia são tragicamente comuns, apesar de o Governo de Nova Deli ter investido centenas de milhões de dólares em requalificações por todo o país, o que os analistas dizem não ser suficiente face às décadas de negligência criminosa com a manutenção e segurança das vias.