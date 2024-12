O Serviço de Migração e Estrangeiros (SME) suspendeu, temporariamente, o curso básico de Migração para ingresso na instituição, alegando a necessidade de "aferir o perfil e a idoneidade, avaliar a aptidão física e patológica dos candidatos, bem como verificar a autenticidade dos documentos apresentados", lê-se no Despacho n.º 78, datado de 25 de Novembro e assinado pelo director-geral do SME, Coimbra Baptista. Foram dispensados cinco mil formandos colocados e, imediatamente, iniciado um processo de recadastramento dos mesmos. Trata-se de um tema que revela muita vulnerabilidade, fragilidade e falta de credibilidade das nossas instituições. Entretanto, dois dias depois, a 27 de Novembro, o Gabinete de Comunicação Institucional e Imprensa do SME distribuiu um comunicado, no qual anuncia que terá início, neste sábado, 30 de Novembro, o processo de recadastramento dos instruendos do 2.º curso básico de migração, anexando um mapa com os respectivos agrupamentos, o género e a data, uma boa medida, porque era preciso agir, é preciso corrigir o que está mal. É lógico que, com esta situação, quem sabe que ingressou por via do chamado "canal" e que não preenche os requisitos mínimos certamente não se irá recadastrar. E obviamente vão tentar criar novos "canais" para entrar noutras instituições públicas. Era importante que existisse um sistema de comunicação e coordenação entre órgãos públicos, no sentido de sinalizar muitos destes cidadãos.