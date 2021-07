O Presidente da República, João Lourenço, afirmou, esta quarta-feira, em Ankara, que Angola pretende fortalecer as relações económicas, financeiras e empresariais com a Turquia, para estabelecer as bases de uma cooperação estratégica.

Ao intervir no Fórum Empresarial Turquia-Angola, o Chefe de Estado disse pretender atrair para o país mais investidores, que tragam capital financeiro, tecnologia avançada e conhecimento, a fim de se aumentar, com rapidez e eficiência, a produção de bens e serviços.

Um dos objectivos, referiu, é reduzir a taxa de desemprego em Angola, melhorar os rendimentos dos cidadãos e diversificar o leque dos produtos de exportação.

Pretende-se ainda, segundo João Lourenço, fomentar as parcerias entre os empresários e investidores dos dois Estados, que assinaram na última terça-feira, em Ankara, um acordo de promoção e protecção recíproca de investimentos, para dar maior confiança e segurança jurídica aos investidores turcos em Angola e aos angolanos na Turquia.

De acordo com o Presidente, Angola oferece oportunidades em vários domínios, com destaque para a agro-pecuária, aquicultura, pescas, recursos minerais, bem como a indústria transformadora.

O país oferece, igualmente, oportunidades de investimentos nos ramos do comércio, energia e águas, construção, transportes, telecomunicações, hotelaria e transportes.

Disse haver particular interesse de Angola em acolher investimentos de empresas turcas, nas áreas da indústria de produção de materiais de construção, tractores, alfaias e outros equipamentos agrícolas, fertilizantes e sementes, montagem de automóveis e motorizadas, produtos electrónicos e electrodomésticos, têxteis, vestuário e calçado e farmacêutica.

"Já contamos com alguns investimentos turcos de grande dimensão, embora pouco, e igualmente na exploração de mineiro de ferro, produção de aço", frisou o Estadista angolano.

Adiantou que o Governo de Angola dispõe de um pacote de empresas e activos públicos, em fase de privatização total ou parcial, incluindo no sector petrolífero, banca e seguros, fazendas agrícolas e indústrias, para cujos concursos convidou a participação do empresariado turco.

João Lourenço disse que, além do investimento das grandes empresas turcas, Angola atribui capital importância às médias e pequenas empresas da Turquia, que podem estabelecer parcerias com angolanas.

Noutro domínio, lembrou que Angola e a Turquia estarão, em breve, ligadas por voos directos, suportados por um acordo entre a TAAG e a Turquish Airlines, que vai aumentar as trocas comerciais e aumentar o volume de negócios e turismo.

Reiterou o convite aos empresários turcos para abraçarem as oportunidades que o país oferece. "Queremos que cooperem no processo de transformar Angola num país próspero e moderno, capaz de dar ao seu povo as melhores condições de vida", salientou.

Segundo João Lourenço, os dois países conseguiram um grande ganho, no que diz respeito à possibilidade de uma linha de financiamento do Exinbank Turco, para que as grandes empresas turcas realizem infra-estruturas a coberto da mesma, cujas condições estão ainda por negociar.

Outro grande ganho, que mostra a vontade dos dois países é o facto de, terça-feira, ter ficado determinado que o Presidente turco realize uma visita a Angola, em Outubro próximo, fazendo-se acompanhar de uma importante delegação de empresários do seu país.

Em relação ao Fórum de Negócios, o Chefe de Estado disse ser um momento e uma boa oportunidade para o aprofundar do diálogo e troca de pontos de vista, sobre as várias possibilidades de investimentos que existem entre Angola e a Turquia.

Sobre o ambiente de negócios em Angola, disse que o Governo vem realizando reformas económicas e financeiras, com vista a estabilização macroeconómica, criando as condições para o crescimento do país em bases mais sustentadas e lembrou que estão em implementação medidas legais de simplificação e facilitação de processos burocráticos.

Disse que foi simplificado o processo de acesso aos vistos de entrada no país para investidores estrangeiros, embora ainda existam alguns percalços nessa matéria, que se comprometeu a corrigir.

João Lourenço salientou que Angola está a melhorar constantemente o ambiente de negócios e a atrair um maior investimento estrangeiro, aumentando o apoio ao empresariado nacional privado.

Ainda nesta quarta-feira, à margem do fórum de negócios, João Lourenço concedeu sete audiências a empresários turcos interessados em investir no país.

O Fórum de negócios encerrou no final da manhã, com um discurso do ministro de Estado da Coordenação Económica, Manuel Nunes Júnior, tendo sido marcado pela assinatura de um memorando entre a AIPEX e a Agência Turca para o Desenvolvimento Internacional.