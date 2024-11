Kwanza Sul: PR manda arranjar troço Instituto dos Petróleos/Gabela, na EN 240, por ajuste directo que vale 115 milhões USD

O Presidente da República autorizou a despesa e a abertura de um procedimento de contratação simplificada, pelo critério material, no valor de 104,8 mil milhões de kwanzas, para a reabilitação da Estrada Nacional, troço Instituto dos Petróleos/Gabela, com a extensão de 75 km, na província do Kwanza-Sul.