O advogado do líder do "Movimento do Protectorado Lunda Tchokwe", Salvador Freire dos Santos, disse hoje que faltam 18 dias para pedir a libertação do seu cliente, Zeca Mutchima, detido desde 09 de Fevereiro pelo Serviço de Investigação Criminal (SIC), em Luanda, pouco mais de uma semana depois dos confrontos ocorridos em Cafunfo, na província da Lunda Norte, onde morreram várias pessoas em circunstâncias ainda por apurar.

"A prisão preventiva vai até 90 dias. Faltam 18 dias para o nosso cliente completar este tempo, por isso, já estamos a trabalhar para a sua libertação", disse ao Novo Jornal o advogado Salvador Freire dos Santos.

"O Serviço de Investigação Criminal em Luanda anunciou que vai transferir para a província da Lunda Norte o nosso cliente, onde vai continuar o processo de investigação sobre a sua alegada participação nos confrontos de Cafunfo, mas até aqui não há novidades", frisou o advogado, lamentando a atitude das autoridades judiciais que ignoraram um pedido de habeas corpus que ele apresentou.

"Até aqui o Serviço de Investigação Criminal não encontrou matéria suficiente para manter Zeca Mutchima na prisão. O que aconteceu na localidade de Cafunfo foi a insatisfação da população que enfrenta graves problemas de vária ordem e que o próprio Executivo reconhece", sublinhou.

Recorde-se que no dia 30 de Janeiro, o Movimento do Protectorado da Lunda Tchokwé pretendia realizar uma manifestação na vila do Cafunfo, município do Cuango, para exigir o reconhecimento da autonomia das Lundas, acto que foi proibido pelas autoridades locais e reprimido pelas forças de segurança, que alegam ter reagido a uma "rebelião armada" com tentativa de invasão de esquadra.

Dessa acção, que envolveu várias dezenas de pessoas, e que o Movimento garante ter-se tratado de uma manifestação desarmada e pacífica, resultaram várias mortes, seis, segundo o Governo, pelo menos 23, de acordo com o Movimento, e 25, segundo um grupo de deputados da oposição que investigou o episódio de violência no Cafunfo.