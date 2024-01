O principal autor do disparo que provocou a morte ao reitor da Universidade Gregório Semedo confessou à imprensa ter disparado contra o académico porque Laurindo Vieira reagiu ao assalto quando foi abordado e tentou disparar, "pois encontrava-se armado". Fontes do Serviço de Investigação Criminal (SIC) confirmaram ao Novo Jornal que Laurindo Vieira se encontrava armado porque pertencia aos "serviços secretos", na qualidade de consultor.

Laurindo Vieira foi vítima de disparo letal feito por um indivíduo que seguia, com outro, numa motorizada, na tarde de quinta-feira, 11, e as imagens que inundaram as redes sociais do momento em que o académico era socorrido por populares criaram alarme geral sobre a insegurança na capital do país.

A extrema importância que este caso teve na sociedade angolana levou a que, no local onde, neste Domingo, foi divulgada a detenção dos autores do homicídio, estivessem presentes o director geral do SIC, comissário-Chefe António Paulo Bendje, acampanhado pelo seu adjunto, Fernando Receado, e vários quadros superiores da hierarquia do SIC-geral.

Hélder Ricardo, de 23 anos, autor do tiro que levou à morte do professor Laurindo Vieira, revelou que ele e os seus comparsas acompanharam a vítima desde o banco, onde terá levantado a quantia de um milhão de kwanzas, segundo o comprovativo do banco.

Após este ter saído da dependência do BIC, contam os marginais, Laurindo Vieira dirigiu-se para outra instituição bancária, ainda nas proximidades, e foi já quando regressava à viatura que o abordaram.

Segundo o autor confesso, Laurindo Vieira surpreendeu-os, após ter sido abordado, quando tentou reagir.

"Ele abriu a porta da viatura, pensei que entregaria o dinheiro, afinal tirou a sua arma e manuseou-a à nossa frente. Com medo de ser atingido, e com o susto, disparei no pé dele e retirei-lhe o telefone e a pistola", descreveu o homicida, afirmando que não fez um disparo intencional e colocou-se a seguir em fuga.

O plano era, acrescentou, apenas levar o montante que Laurindo Vieira levantou do banco, e não matá-lo, como acabou por suceder porque a bala atingiu uma arteria vital.

Questionado se sabiam quanto é que a vítima levantou do balcão do BIC, disse que a princípio não, mas que depois ficou a saber devido ao comprovativo de levantamento quando entrou para a viatura e retirou o telemóvel deste membro do comité central do MPLA.

Hélder Ricardo e os dois elementos do grupo contaram que não sabiam que a vítima teria falecido após o disparo e que só tomaram conhecimento da sua morte à noite por causa dos milhares de partilhas nas redes sociais.

O suposto autor disse que a rapidez com que Laurindo Vieira terá reagido foi o motivo pelo qual não conseguiram levar o dinheiro que se encontrava na viatura.

"Fiz o disparo, e, com o susto, apenas levei o telemóvel e a arma, deixei-o a sangrar", disse o marginal aos jornalistas.

Segundo o SIC, Hélder Ricardo foi baleado no braço quando tentava fugir dos agentes que o procuravam, no Zango, onde se terá refugiado após o assalto, e disse ter sido atingido mesmo não estando armado.

Outro comparsa, por sinal motorista de uma empresa de táxi por aplicativo, revelou que o combinado era apenas assaltar a vítima e levar o dinheiro, e não feri-lo.

Raúl Domigos Gaieto, de 36 anos, que pertence à empresa UGO, já fez cinco assaltos com o grupo, na qualidade de motorista que acoberta os malfeitores.

Este motorista detalhou que antes de praticaram qualquer acção, uma parte do pessoal fica no táxi que conduz, e que foi apreendido, e outra controla os passos da vítima, a que chamou "presa".

No final, recebem todos uma percentagem, salientou Raúl Domingos Gaieto, denunciando que a arma usada para a prática dos crimes pertence a um comparsa, de nome Ivan, que se encontra em parte incerta.

Adriano Júnior, outro membro do grupo, precisou que seguiram o sociólogo desde o Banco BIC, onde o senhor fez o movimento de um milhão de kwanzas, de acordo o comprovativo bancário.

Este disse que soube que a vítima faleceu nas redes socias e comunicou aos demais para fugirem.

Manuel Halaiwa, director de comunicação institucional e imprensa do SIC-geral, disse aos jornalistas, durante a apresentação dos autores da morte do reitor da Universidade Gregório Semedo, este domingo, 14, que o grupo é composto por cinco elementos, sendo sido detidos apenas três, estando dois em fuga, mas as autoridades trabalham para a sua localização.

Conforme o SIC, a detenção destes criminosos foi possível após um trabalho profundo de inteligência investigativa.

Importa realçar que o SIC apresentou cinco elementos, dos quais três são os participantes directos do assalto, e os outros dois, um casal, por comprarem o telemóvel da vítima das mãos dos marginais.

Manuel Halaiwa, porta-voz do SIC, assegurou que vários elementos deste grupo têm envolvimento noutros crimes e seguramente cadastro criminal.

Segundo o SIC, só depois da detenção destes cidadãos, envolvidos na morte do respeitado professor Laurindo Vieira, foi possível o esclarecimento de cinco outros crimes.

O SIC salienta que estes criminosos actuavam nos interiores dos bancos e controlavam as pessoas que levantam avultadas somas.

Entretanto, uma fonte do SIC, na apresentação destes marginais, contou ao Novo Jornal que o académico Laurindo Vieira foi consultor do Serviço de Inteligência Militar, por essa razão possuía a arma de fogo, que também foi recuperada pelos operacionais do SIC.

Era membro do comité central do MPLA e exercia, até à altura da sua morte, o cargo de reitor da Universidade Gregório Semedo.

Natural de Dange-Quitexe, na província do Uíge, era graduado em sociologia e mestre em ciências da educação, pela Universidade do Porto, em Portugal.

O docente universitário conquistou reconhecimento pelo seu trabalho na área educacional e como comentarista da TV Zimbo, no espaço "revista zimbo".