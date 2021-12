A DNSP informa ainda os restantes casos foram registados no Zaire (14), em Malanje (9) e Cabinda (6), Benguela (4), Huambo (4), Huíla (3), Cunene (2) e Lunda-Sul (2).

Dos pacientes infectados, 324 são do sexo masculino e 156 do sexo feminino, com idades entre cinco meses e os 75 anos.

Nas últimas 24 horas foram processadas 3.317 amostras por exames de RT-PCR, com uma taxa diária de positividade de 14,5 por cento.

Até agora foram recolhidas, desde o início da pandemia, 1.235.699 amostras, 66.566 das quais positivas.

Há a registar um total de 63.879 pacientes recuperados, 1.738 vítimas mortais e 949 casos activos, estando dois em estado crítico e dez em estado grave.

Nas unidades sanitárias do país estão em internamento 112 pacientes, enquanto 167 pessoas estão em quarentena institucional.