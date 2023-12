Cuanza Norte: IGAE está a investigar esquema de venda ilegal de fatos de alta segurança adquiridos no âmbito do combate à Covid-19

A Inspecção-geral da Administração do Estado (IGAE) no Cuanza Norte está a investigar esquemas de venda ilegal de fatos de alta segurança adquiridos no âmbito do combate à Covid-19. Moto-taxistas estão a utilizá-los como capas de protecção contra a chuva.