Lunda Norte/Cafunfo: Advogado escreve ao SIC para saber o porquê da demora na transferência de Zecamutchima

O advogado do líder do "Movimento do Protectorado Lunda Tchokwe", Salvador Freire dos Santos, criticou hoje a demora na transferência para a província da Lunda Norte do seu cliente, José Mateus Zecamutchima, detido a 09 de Fevereiro, pelo Serviço de Investigação Criminal (SIC), em Luanda, pouco mais de uma semana após os confrontos ocorridos em Cafunfo, Lunda Norte, onde morreram várias pessoas em circunstâncias ainda por apurar.