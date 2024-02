Um grupo de 13 indivíduos está ser acusado de vandalizar a escola primária n° 23 do Candembe, na Lunda-Sul, com a finalidade de vender os materiais roubados.

O acto de vandalismo aconteceu no município do Saurimo, numa altura em que os assaltantes se aperceberam que a instituição estava completamente isolada, contando apenas com a protecção dos seguranças, sendo um deles suspeito de estar também envolvido no esquema, soube o Novo Jornal junto das autoridades.

De acordo com a direcção do gabinete de comunicação institucional do Ministério do Interior, estão envolvidos nesta acção criminosa um segurança e dez alunos da escola, bem como dois cidadãos estrangeiros (oeste africanos) que seriam os compradores dos materiais.

A detenção destes indivíduos foi possível depois de uma denúncia da direcção da instituição à Polícia Nacional, depois de se deparar com o estado da escola. Os acusados retiraram de lá mais de 70 janelas e mais de 30 portas.

Para serem responsabilizados criminalmente, serão presentes ao juiz de garantia, dizem as autoridades.