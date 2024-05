Os mercados municipal de Malanje e de Tchauande, arredores da cidade com o mesmo nome, foram palcos de actos "marginais", em aproximadamente duas semanas, que culminaram com um duplo assassinato, tentativas de homicídios, roubos de avultadas somas monetárias em kwanzas e disparos de armas de fogo, contra uma viatura de um parlamentar em plena luz do dia, o que deixou os habitantes da urbe incrédulos quanto à segurança pública.

Alguns munícipes ouvidos pelo NJ apontam o fraco asseguramento ou patrulhamento policial no centro e periferia da capital provincial. Há uma semana, a peixeira Susana Naweji foi surpreendida por dois delinquentes nas imediações do Mercado Municipal de Malanje e subtraíram-lhe 5.500.000 Kz (cinco milhões e quinhentos mil kwanzas), numa tarde de sol radiante.

Sete dias depois, uma dupla de meliantes transportados numa motorizada (por volta das 14 horas) retorna para aterrorizar os utentes do Mercado Tchauande. Na perseguição de um comerciante Oeste-Africano que resistiu ao assalto, acabou por ser atingido com um tiro na cabeça, enquanto outras balas ficaram encravadas na viatura do deputado da UNITA, do círculo provincial de Malanje, Carlos Xavier.

