Ter mais representatividade feminina na vida pública, política e social é o que temos acompanhado nos últimos anos. A manchete do NJ desta semana tem o título sugestivo de "Bendito sois vós entre as mulheres", retratando um cenário de mérito, justiça social e eficiência democrática no País, com uma mulher como vice-Presidente da República, como presidente da Assembleia Nacional, na liderança de tribunais superiores, no Executivo, na academia, defesa e segurança e instituições da sociedade civil. Isso é revelador de que as sociedades cada vez mais vão criando espaços para a afirmação do mérito, competência e excelência no género. A forma como elas encaram e exercem o poder é também muito importante, mas também importante é perceber a forma como o Presidente João Lourenço se vai cercando de mulheres nos cargos de grande poder e relevância. É durante a sua governação que se efectivaram estreias inéditas. Pela primeira vez, há uma mulher como vice-Presidente da República, como presidente da Assembleia Nacional, como presidente de tribunais superiores, como vice-presidente do MPLA, a primeira mulher ministra das Finanças e por aí em diante.