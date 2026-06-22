Dos Andes aos Alpes a bola percorre o imaginário das cordilheiras e chega a Dallas onde Argentina e Áustria se encontram para medir forças num duelo decisivo pelo topo do Grupo J e pelo apuramento para a fase a eliminar do torneio.

Grupo J

A ligação entre estes países remonta ao século XIX quando a imigração se afirmou como rota de procura por melhores condições de vida para muitos austríacos e ganhou novo significado no século XX quando a Argentina se tornou destino de refúgio em contexto da Segunda Guerra Mundial e no período pós-guerra.

Quando as duas selecções se defrontarem esta segunda feira não será um tiroteio no faroeste entre pistoleiros com várias balas nas câmaras, mas sim um confronto onde se cruzam disciplina organização colectiva, rigor táctico, qualidade técnica e modelos com identidade própria.

De um lado estarão Lionel Messi, Rodrigo De Paul, Emiliano Martínez e Julián Álvarez e do outro David Alaba, Marko Arnautović, Marcel Sabitzer e Carney Chukwuemeka.

Este duelo também junta experiência, liderança e capacidade de decisão em momentos de maior pressão. Ainda que o favoritismo penda para o campeão mundial de 2022, a Áustria é um verdadeiro teste de exigência para a "Albiceleste" nesta fase da competição.

O desfecho terá impacto directo nas contas do Grupo J.

Um triunfo garante à Argentina o apuramento automático para os dezasseis avos-de-final, enquanto uma derrota complica o cenário e um empate mantém tudo em aberto permitindo à Jordânia ou à Argélia reentrar na luta pela qualificação.

A vitória da conhecida "Wunderteam" ou "Equipa Maravilha" nos anos 30, numa tradução literal, vale o mesmo que para os sul-americanos.

Jordânia vs Argélia

(Decorrerá em San Francisco, às 4:00, na madrugada de segunda para terça-feira, no horário de Angola)

A selecção asiática surge como outsider e uma vitória diante da Argélia poderá reabrir a possibilidade de alcançar a próxima fase, mas as "Raposas do Deserto" buscam reagir ao desaire frente aos argentinos e encarar um adversário menos experiente nestas andanças como uma oportunidade para continuar a sonhar com o apuramento aos dezasseis avos-de-final.

Grupo I

França vs Iraque

(Decorrerá em Filadélfia às 22:00)

Os gauleses apresentam-se como claros favoritos neste embate e, em caso de triunfo, garantem a passagem à próxima fase.

Contudo, o Iraque procura contrariar a tendência das casas de apostas e provar ao mundo do futebol que a força da união e da crença pode produzir efeitos desejados.

Noruega vs Senegal

(Decorrerá em New Jersey, às 2:00, na madrugada de segunda para terça-feira)

As duas equipas são emergentes nos seus continentes, mas só o Senegal é campeão e procurará demonstrá-lo em campo.

Enquanto, a Noruega traz uma geração ambiciosa com um sonho de fazer melhor do que os predecessores em 1994, que foram eliminados na fase de grupos no Mundial dos Estados Unidos.