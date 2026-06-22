O número de mortes devido ao vírus Ébola aumentou para 254 na República Democrática do Congo (RDC), segundo as autoridades sanitárias do país, que avançaram que há, até ao momento, um total de 1.003 casos confirmados, mas pode haver muitos mais casos ainda desconhecidos.

De acordo com as autoridades da RDC, o pico do surto está para acontecer no país.

O Ministério da Saúde do Congo divulgou um comunicado no domingo à noite onde informa que um total de 100 pessoas recuperou da doença, que está concentrada na província de Ituri desde que a epidemia de Ébola foi declarada a 15 de Maio.

O surto causado pelo raro vírus Bundibugyo, para o qual não existem vacinas nem tratamento, foi o pior alguma vez registado no seu primeiro mês.

As autoridades locais continuam a tentar fazer o rastreio de contactos e também não identificaram o paciente zero, sendo necessário rastrear mais de 35 mil pessoas que tiveram contacto com indivíduos infectados até à semana passada.

Esta epidemia alastrou-se também para o vizinho Uganda, onde foram detectados 19 casos confirmados, incluindo 14 casos considerados importados da RDC, com duas mortes.

A OMS considera ainda que o vírus começou a circular em Ituri cerca de dois meses antes da declaração oficial do surto, que foi classificado a 17 de Maio como "emergência de saúde pública de importância internacional".

O vírus do Ébola transmite-se por contacto directo com fluidos corporais de pessoas ou animais infectados e provoca febre hemorrágica grave, vómitos, diarreia e hemorragias internas.