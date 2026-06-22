De acordo com as autoridades da RDC, o pico do surto está para acontecer no país.
O Ministério da Saúde do Congo divulgou um comunicado no domingo à noite onde informa que um total de 100 pessoas recuperou da doença, que está concentrada na província de Ituri desde que a epidemia de Ébola foi declarada a 15 de Maio.
O surto causado pelo raro vírus Bundibugyo, para o qual não existem vacinas nem tratamento, foi o pior alguma vez registado no seu primeiro mês.
As autoridades locais continuam a tentar fazer o rastreio de contactos e também não identificaram o paciente zero, sendo necessário rastrear mais de 35 mil pessoas que tiveram contacto com indivíduos infectados até à semana passada.
Esta epidemia alastrou-se também para o vizinho Uganda, onde foram detectados 19 casos confirmados, incluindo 14 casos considerados importados da RDC, com duas mortes.
A OMS considera ainda que o vírus começou a circular em Ituri cerca de dois meses antes da declaração oficial do surto, que foi classificado a 17 de Maio como "emergência de saúde pública de importância internacional".
O vírus do Ébola transmite-se por contacto directo com fluidos corporais de pessoas ou animais infectados e provoca febre hemorrágica grave, vómitos, diarreia e hemorragias internas.