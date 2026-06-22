O adolescente detido na quinta-feira, acusado de matar quatro membros da mesma família no bairro Paraíso, em Luanda, confessou o crime, alegando que agiu por represália após ser afastado dos convívios familiares da ex-namorada, a única sobrevivente, devido ao consumo de liamba.

O rapaz, de 17 anos, foi preso na última quinta-feira, 18, no município do Hoji-Ya-Henda, onde se escondeu durante três dias. Com ele foram detidos dois cidadãos nacionais, de 17 e 45 anos, envolvidos no delito.

Em declarações ao Serviço de Investigação Criminal (SIC), o homicida confesso disse que "agiu espontaneamente".

Quanto aos comparsas, o director nacional do Gabinete de Comunicação Institucional e Imprensa do SIC Geral, Manuel Halaiwa, informou que "foram detidos por receberem bens roubados na casa das vítimas para fins comerciais".

Os três implicados serão presentes ao Ministério Público para responder pelo crime de homicídio qualificado, bem como pela receptação e venda de bens roubados.

As vítimas mortais desta tragédia são uma mulher, de 29 anos, que estava grávida de seis meses, e três filhos de dois, nove e 12 anos.

O jovem matou primeiro a mãe e um filho à facada, tendo depois atirado as outras duas crianças para um tanque de água com capacidade de 20 mil litros.

Este caso continua a gerar consternação entre os moradores do bairro Paraíso, em Cacuaco.

O NJ soube ainda que, no fim-de-semana, a população daquela circunscrição destruiu a casa onde o adolescente residia com a família.