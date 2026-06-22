A Polícia Nacional (PN) interceptou, na província do Zaire, dois cidadãos da República Democrática do Congo (RDC) e um cidadão angolano quando tentavam sair do País com quase 80 milhões de kwanzas e 9.450 dólares norte-americanos.

A detenção e a apreensão ocorreram no fim-de-semana, durante uma operação realizada pela polícia na fronteira do Luvo, informou ao NJ o porta-voz da PN no Zaire, Luís Bernardo.

Os suspeitos utilizavam caminhos conhecidos popularmente como "fiotes" para transportar as notas, camufladas em banheiras cheiias de garrafas de água mineral, simulando tratar-se de mercadorias, numa tentativa de ludibriar os agentes fronteiriços.

Os congoleses foram apanhados com 54,9 milhões de kwanzas, enquanto o angolano transportava 24,6 milhões de kwanzas e 9.450 dólares norte-americanos.

Segundo o responsável, os detidos pretendiam chegar à RDC para realizar uma alegada transacção fraudulenta de compra de dólares.

O dinheiro apreendido foi entregue à Administração Geral Tributária (AGT), enquanto os três indivíduos foram encaminhados para a Direcção de Investigação de Ilícitos Penais.