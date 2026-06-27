Os campeões africanos mostraram a força do futebol continental e impuseram-se sobre os herdeiros da civilização babilónica por 5-0, em Toronto, cumprindo a sua parte e beneficiando do resultado dos Faraós. O empate do Egipto frente ao Irão (1-1), no Grupo G, selou uma qualificação inédita para os egípcios e abriu caminho para os "Leões de Teranga" regressarem à fase a eliminar pela segunda edição consecutiva.

Grupo I

Senegal vs Iraque

Diante de duas civilizações conhecidas pelo legado arquitectónico, pertenceu ao Senegal a construção de uma muralha. Do início ao fim, o domínio dos comandados de Pape Thiaw foi evidente no relvado.

Pelo ar, aos quatro minutos, Habib Diarra deu o mote para uma exibição gloriosa. Seguiu-se uma expulsão ao defensor iraquiano Rebin Sulaka, aos 13 minutos, por travar um lance de perigo iminente.

Na segunda metade, aos 56 minutos, pelo chão, Ismaïla Sarr ampliou a vantagem depois de uma recuperação de bola e de uma jogada individual em que o jovem talento Lamine Camara mostrou a sua qualidade.

O seleccionador do Senegal foi novamente ao baralho e lançou mais um ás, Pape Gueye. Mal tocou no esférico, disparou um míssil de pé esquerdo que estremeceu Bagdade à distância, aos 59 minutos, e aos 71 minutos lançou para as redes outro "rocket", após um lance de entendimento colectivo.

Aos 82 minutos, o outro ás saído do banco, Iliman Ndiaye, fechou as contas com mais um remate portentoso de fora da área que derrubou o que restava do zigurate babilónico.

Terminado o encontro, a diferença de golos passou a ser de 8-6. Os senegaleses viraram as atenções para os egípcios, que defrontavam o Irão. Os "Leões de Teranga" sabiam que os "Faraós" poderiam empurrá-los para a tão desejada qualificação, o que acabou por suceder, garantindo um lugar entre os melhores terceiros.

França aproveita descanso de Haaland, Martin Ødegaard e Alexander Sørloth para confirmar liderança

No embate pelo primeiro lugar do grupo, o técnico norueguês, Ståle Solbakken, fez descansar o trio influente Erling Haaland, Martin Ødegaard e Alexander Sørloth e a França entrou com pressa de resolver o duelo.

Kylian Mbappé, numa jogada construída logo no pontapé de saída, atirou ao poste. Aos seis minutos, o jogador do Real Madrid fez um passe em queda que atravessou rente à relva e foi colar às botas de Ousmane Dembélé, que fez o 1-0 num movimento característico: enquadrou-se, puxou a bola para o pé direito e disparou ao alvo.

Aos 13 minutos, Strand Larsen teve o empate nas botas, mas rematou para as nuvens.

Em mais um contra-ataque fulminante conduzido por Michael Olise, Kylian Mbappé voltou a fazer um passe semelhante e, desta vez, o vencedor da Bola de Ouro 2025 castigou os "Vikings" com um remate de pé esquerdo em arco.

Aos 21 minutos, Thelo Aasgaard desmontou Dayot Upamecano e reduziu o marcador. A esperança nórdica durou apenas dez minutos. Como um relâmpago no céu, Dembélé reapareceu e fez o 3-1 com um estrondo de pé esquerdo.

Na segunda metade, Strand Larsen desperdiçou um pontapé de penálti aos 49 minutos. Aos 71 minutos, Oscar Bobb foi negado por uma intervenção decisiva de Mike Maignan. Aos 90+4, já com Bradley Barcola em cena, o jogador do PSG cruzou para o companheiro de equipa Désiré Doué apontar o 4-1 final de cabeça.

Grupo G

Bélgica goleia neozelandeses para garantir dezasseis-avos

Com um Leandro Trossard em dia sim e uma formação belga afinada no capítulo da finalização, o conjunto oceânico pouco ou nada pôde fazer para contrariar o rumo dos acontecimentos, sofrendo uma goleada por 5-1.

Os golos do "gunner" foram marcados aos 28 minutos e aos 50 minutos. Seguiram-se os tentos de Kevin De Bruyne, aos 66 minutos, e dos suplentes utilizados Romelu Lukaku, aos 86 minutos, e Alexis Saelemaekers, aos 90+4.

Para os "All Whites" marcou o jovem talento Elijah Just, aos 84 minutos.

Egipto resiste a Irão com VAR a decidir a qualificação

Um golo de Mahmoud Saber, aos cinco minutos, colocou o Egipto em vantagem.

Aos 10 minutos, Mostafa Shobeir defendeu um penálti cobrado por Mehdi Taremi.

O Irão respondeu aos 14 minutos por intermédio de Ramin Rezaeian, após uma recarga.

O drama ficou guardado até ao último suspiro, com um golo anulado pelo VAR a Shojae Khalilzadeh. O defesa iraniano apareceu na recarga na sequência do remate de Mohammad Ghorbani e a defesa incompleta do guarda-redes egípcio. As imagens revelaram posição irregular por uma margem mínima, invalidando o tento.

Os persas ficam agora com a calculadora na mão, dependentes de uma combinação favorável para se apurarem para a fase a eliminar.

Grupo H

Espanha elimina Uruguai do Mundial com golo de Baena

Um golo de Álex Baena, num lance em que Muslera pareceu poder ter feito melhor, bastou aos espanhóis para confirmar a liderança e afastar o Uruguai do torneio.

Os pupilos de Marcelo Bielsa despedem-se da prova depois de dois empates frente à Arábia Saudita (1-1) e a Cabo Verde (2-2) e esta derrota 0-1 diante da "La Roja".

Cabo Verde celebra após um nulo com a Arábia Saudita

A festa durou a noite inteira para os "Tubarões Azuis", que se qualificaram para a próxima ronda em segundo lugar com um empate sem golos frente aos sauditas.