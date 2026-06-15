Separadas pelo Oceano Atlântico, Cabo Verde e Espanha entram no Mundial 2026 com realidades distintas, mas com a mesma ambição de vitória.

Cabo Verde estreia-se numa fase final de um Campeonato do Mundo, num momento histórico para todo o arquipélago e para a sua diáspora, enquanto a Espanha surge como antiga campeã mundial e uma das selecções mais experientes da competição.

Apesar da diferença de estatuto, as duas formações chegam ao encontro determinadas a iniciar a prova com um resultado positivo e a afirmar desde cedo as suas intenções no torneio.

De um lado, os Tubarões Azuis entram em campo cientes do marco histórico que representam, carregando a vontade de continuar a escrever uma nova página no futebol cabo-verdiano.

O apoio não faltará, com uma forte presença de emigrantes espalhados pelos Estados Unidos, vindos de várias comunidades como Brockton, entre outras, para assistir a um jogo que nenhum filho da terra quererá perder.

Entre os nomes mais experientes do conjunto cabo-verdiano destacam-se Dailon Livramento, Sidny Lopes Cabral, Jovane Cabral, Ryan Mendes, Stopira, Roberto Lopes e o guarda-redes Vozinha, jogadores habituados a contextos competitivos exigentes.

Do outro, a Espanha surge como um dos principais candidatos ao título, com um plantel profundo e recheado de talento, com destaque para Unai Simón, David Raya, Lamine Yamal, Pedri, Rodri, Cucurella, Nico Williams e Martín Zubimendi, figuras centrais de uma selecção que combina juventude e maturidade.

Este duelo abre o grupo H pelas 17:00 (hora de Angola) e será disputado em Atlanta.