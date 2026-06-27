Com sete das 10 selecções africanas qualificadas (África do Sul, Cabo Verde, Costa do Marfim, Egipto, Gana, Marrocos e Senegal), a República Democrática do Congo (RDC) que enfrenta o Uzbequistão no grupo K, e a Argélia, que mede forças com a Áustria no grupo J, esperam aumentar a representação do continente na fase a eliminar.

Grupo L

Panamá vs Inglaterra

(Decorrerá em New Jersey às 22:00 no horário de Angola)

Os "Três Leões" querem reforçar a liderança do grupo, sendo que a qualificação já está no bolso, enquanto o Panamá nada tem a perder porque está eliminado e jogará apenas com o orgulho em jogo.

Croácia vs Gana

O Estádio de Filadélfia será palco de um duelo interessante entre a matematicamente qualificada Gana e a Croácia, que vai decidir o segundo e terceiro posto.

Ambas equipas têm qualidade em todos os sectores, a princípio será um encontro em que os conjuntos vão ter cuidado porque nesta fase ninguém quer errar, uma falha pode ser a diferença entre evitar uma selecção mais bem cotada ou apanhar um adversário mais acessível.

Grupo K

Colômbia vs Portugal

(Decorrerá em Miami às 00:30)

"Cafeteros" e portugueses que já se encontram na próxima ronda decidem a liderança do grupo numa das partidas mais interessantes da última jornada da fase de grupos.

Depois de uma goleada ao Uzbequistão, os comandos de Roberto Martínez querem imprimir a mesma qualidade ofensiva, enquanto os pupilos de Nestor Díaz estão atrás de manter o primeiro posto.

República Democrática do Congo (RDC) vs Uzbequistão

(Decorre às 00:30 em Atlanta)

A RDC e o Uzbequistão jogam a última cartada para conseguirem uma vaga nos dezasseis-avos-de-final, que ainda está ao alcance de ambos.

Grupo J

Argentina vs Jordânia

Os campeões do mundo vão com todo o favoritismo para a partida com a Jordânia, com a qualificação garantida e o primeiro lugar assegurado.

Os jordanos que estão eliminados da prova, querem fazer uma gracinha.

Outra questão a ter em conta é que Lionel Scaloni poderá fazer descansar algumas unidades para os dezasseis-avos com Cabo Verde.

Argélia vs Áustria

As "Raposas do Deserto" e a Áustria lutam por três pontos, pois sabem que podem passar à próxima fase em segundo lugar em caso de triunfo.