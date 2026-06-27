Grupo L
Panamá vs Inglaterra
(Decorrerá em New Jersey às 22:00 no horário de Angola)
Os "Três Leões" querem reforçar a liderança do grupo, sendo que a qualificação já está no bolso, enquanto o Panamá nada tem a perder porque está eliminado e jogará apenas com o orgulho em jogo.
Croácia vs Gana
O Estádio de Filadélfia será palco de um duelo interessante entre a matematicamente qualificada Gana e a Croácia, que vai decidir o segundo e terceiro posto.
Ambas equipas têm qualidade em todos os sectores, a princípio será um encontro em que os conjuntos vão ter cuidado porque nesta fase ninguém quer errar, uma falha pode ser a diferença entre evitar uma selecção mais bem cotada ou apanhar um adversário mais acessível.
Grupo K
Colômbia vs Portugal
(Decorrerá em Miami às 00:30)
"Cafeteros" e portugueses que já se encontram na próxima ronda decidem a liderança do grupo numa das partidas mais interessantes da última jornada da fase de grupos.
Depois de uma goleada ao Uzbequistão, os comandos de Roberto Martínez querem imprimir a mesma qualidade ofensiva, enquanto os pupilos de Nestor Díaz estão atrás de manter o primeiro posto.
República Democrática do Congo (RDC) vs Uzbequistão
(Decorre às 00:30 em Atlanta)
A RDC e o Uzbequistão jogam a última cartada para conseguirem uma vaga nos dezasseis-avos-de-final, que ainda está ao alcance de ambos.
Grupo J
Argentina vs Jordânia
Os campeões do mundo vão com todo o favoritismo para a partida com a Jordânia, com a qualificação garantida e o primeiro lugar assegurado.
Os jordanos que estão eliminados da prova, querem fazer uma gracinha.
Outra questão a ter em conta é que Lionel Scaloni poderá fazer descansar algumas unidades para os dezasseis-avos com Cabo Verde.
Argélia vs Áustria
As "Raposas do Deserto" e a Áustria lutam por três pontos, pois sabem que podem passar à próxima fase em segundo lugar em caso de triunfo.