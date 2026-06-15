Os suecos estão habituados a montar e a desmontar peças e trataram o jogo com a Tunísia da mesma forma, com rapidez, eficiência e segurança para garantir o segundo lugar no grupo E.

Para não perder de vista a Alemanha, que tinha despachado o Curaçao mais cedo por 7-1, a Suécia sinalizou que queria ter bola e usou a velocidade dos jogadores da frente para fazer transições rápidas.

Na primeira parte, Yasin Ayari, que tem origens tunisinas e marroquinas, disparou um tiro de longe para o 1-0.

Apesar do pedido de desculpas aos adeptos, a bola não pediu licença para entrar. Instalava-se o prenúncio do que estava por vir e tudo aconteceu como uma tempestade de neve sem aviso na segunda parte.

Aos 30 minutos, Alexander Isak fez o 2-0 com um remate cruzado.

No segundo tempo, Viktor Gyökeres marcou o terceiro aos "59", Mattias Svanberg fez o quarto e Yasin Ayari fechou a contagem.

Grupo E:

Alemanha - 3 pts

Suécia - 3 pts

Tunísia - 0 pts

Curaçao - 0 pts

Japão e Países Baixos empatam em jogo equilibrado (2-2)

O Japão e os Países Baixos empataram no domingo, em Dallas, por 2-2, num encontro marcado pelo equilíbrio entre as duas seleções.

A formação neerlandesa foi mais ameaçadora na primeira parte e testou várias vezes o guarda-redes nipónico Zion Suzuki, que respondeu a alto nível.

Na segunda parte, os golos surgiram. Virgil van Dijk colocou os Países Baixos em vantagem de cabeça aos "51", mas o Japão respondeu por Keito Nakamura aos "57", com uma finalização rápida após recepção orientada.

Crysencio Summerville voltou a colocar a "Laranja Mecânica" na frente aos "64", antes de Daichi Kamada fixar o empate aos "89".

Elefantes dão golpe de artista ao cair do pano a Equador perdulário

As traves negaram por três vezes o golo ao Equador e uma à Costa do Marfim, mas Ahmad Diallo saiu do banco para desatar o nó do jogo e selar os três pontos na recta final.

Se o Equador pudesse alterar os momentos-chave do jogo, certamente que o faria, já que dispôs de oportunidades claras aos "10", aos "22", perto dos "30" e aos 46 minutos.

Pouco depois, foi a vez dos marfinenses verem a bola embater na trave.

Aos 55 minutos, Ahmad Diallo foi lançado por Emerse Faé para o lugar de Bazoumana Touré.

Wilfried Singo foi à linha e encontrou Ahmad Diallo, que marcou o único golo do encontro.

Grupo F:

Costa do Marfim - 3 pts

Japão - 1 pt

Países Baixos - 1 pt

Equador - 0 pts