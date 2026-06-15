Para não perder de vista a Alemanha, que tinha despachado o Curaçao mais cedo por 7-1, a Suécia sinalizou que queria ter bola e usou a velocidade dos jogadores da frente para fazer transições rápidas.
Na primeira parte, Yasin Ayari, que tem origens tunisinas e marroquinas, disparou um tiro de longe para o 1-0.
Apesar do pedido de desculpas aos adeptos, a bola não pediu licença para entrar. Instalava-se o prenúncio do que estava por vir e tudo aconteceu como uma tempestade de neve sem aviso na segunda parte.
Aos 30 minutos, Alexander Isak fez o 2-0 com um remate cruzado.
No segundo tempo, Viktor Gyökeres marcou o terceiro aos "59", Mattias Svanberg fez o quarto e Yasin Ayari fechou a contagem.
Grupo E:
Alemanha - 3 pts
Suécia - 3 pts
Tunísia - 0 pts
Curaçao - 0 pts
Japão e Países Baixos empatam em jogo equilibrado (2-2)
O Japão e os Países Baixos empataram no domingo, em Dallas, por 2-2, num encontro marcado pelo equilíbrio entre as duas seleções.
A formação neerlandesa foi mais ameaçadora na primeira parte e testou várias vezes o guarda-redes nipónico Zion Suzuki, que respondeu a alto nível.
Na segunda parte, os golos surgiram. Virgil van Dijk colocou os Países Baixos em vantagem de cabeça aos "51", mas o Japão respondeu por Keito Nakamura aos "57", com uma finalização rápida após recepção orientada.
Crysencio Summerville voltou a colocar a "Laranja Mecânica" na frente aos "64", antes de Daichi Kamada fixar o empate aos "89".
Elefantes dão golpe de artista ao cair do pano a Equador perdulário
As traves negaram por três vezes o golo ao Equador e uma à Costa do Marfim, mas Ahmad Diallo saiu do banco para desatar o nó do jogo e selar os três pontos na recta final.
Se o Equador pudesse alterar os momentos-chave do jogo, certamente que o faria, já que dispôs de oportunidades claras aos "10", aos "22", perto dos "30" e aos 46 minutos.
Pouco depois, foi a vez dos marfinenses verem a bola embater na trave.
Aos 55 minutos, Ahmad Diallo foi lançado por Emerse Faé para o lugar de Bazoumana Touré.
Wilfried Singo foi à linha e encontrou Ahmad Diallo, que marcou o único golo do encontro.
Grupo F:
Costa do Marfim - 3 pts
Japão - 1 pt
Países Baixos - 1 pt
Equador - 0 pts