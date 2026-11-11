A vice-Presidente da República, Esperança da Costa, afirmou esta quarta-feira, no Luena, província do Moxico, que o Executivo liderado por João Lourenço tem executado políticas públicas focadas na melhoria da qualidade de vida, com particular incidência na juventude, na formação profissional e na empregabilidade.

Ao discursar no acto central das celebrações do 51º aniversário da Independência Nacional, sob o lema "Unidos por uma Angola democrática, una e indivisível", a governante apelou à união dos angolanos em torno da paz, da reconciliação e da identidade nacional, pedindo que o interesse colectivo prevaleça sobre as diferenças políticas, regionalistas ou étnicas.

Para Esperança da Costa, a data constitui um momento essencial de memória e reflexão sobre os sacrifícios feitos pelo povo angolano na conquista da soberania, bem como sobre os desafios da construção de um país "uno e indivisível".