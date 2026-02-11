Após o "braço de ferro" entre o tribunal e os advogados dos arguidos do mediático julgamento do "caso AGT", que levou a uma interrupção de oito dias, agora foi o juiz principal que pediu para ser substituído, mas tal não deverá levar a novas interrupções.

O juiz presidente da sessão, José Lando, pediu substituição do caso, alegando razões de saúde, apurou o Novo Jornal.

Na semana passada, os advogados dos arguidos no processo foram informados pelo Tribunal da Comarca de Luanda (TCL) que José Lando foi substituído do caso, e a justificação apresentada pelo tribunal aos causídicos foi que o magistrado judicial deixava o julgamento por questões de saúde.

Fontes do Novo Jornal ligadas ao processo, contaram que o tribunal deliberou retirar do processo o juiz José Lando, que é jovem, para substituí-lo por um juiz mais experiente, de forma a garantir que não aconteçam novas situações inesperadas no processo.

Biscai Cassoma, que atendia o tribunal de Cacuaco e regressou recentemente ao Palácio Dona Ana Joaquina, é quem substituiu o juiz "desistente" José Lando.

Biscai Cassoma preside agora à sessão de julgamento deste mediático caso em que estão arrolados 36 arguidos e 32 testemunhas, entre os quais o PCA da AGT, José Leiria.

A acusação diz que os arguidos cometeram crimes como peculato, falsidade informática, acesso ilegítimo a sistemas e branqueamento de capitais, beneficiando empresas por meio de facturação falsa, redução indevida de dívidas fiscais e emissão irregular de notas.

Os mesmos são acusados de defraudaram o Estado angolano, através dos reembolsos fraudulentos na AGT, num valor superior a 100 mil milhões de kwanzas, daí o "caso AGT" ser um dos maiores processos-crime de natureza económico-financeira registados no país em muitos últimos anos.

O julgamento retomou esta quarta-feira,11, após ficar suspenso por oito dias.