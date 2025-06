Um falso advogado foi detido pelas autoridades, acusado de falsificar documentos, para defender uma empresa que também está envolvida no "escândalo" que lesou 7.000 milhões kwanzas dos cofres do Estado.

De acordo com o director do gabinete de comunicação institucional e imprensa da direcção geral do Serviço de Investigação Criminal (SIC), Manuel Halaiwa, o falso advogado vai responder pelos crimes de falsa qualidade e falsificação de documentos.

O homem foi apanhado em flagrante delito, na sede da Procuradoria-Geral da República, quando se fazia passar por advogado legítimo de uma empresas que também está a ser acusada de colaborar na fraude.

Questionado sobre a sua cédula profissional, o acusado não conseguiu apresenta-la, e, de seguida as autoridades entraram em contacto com a Ordem dos Advogados de Angola, em Luanda, que confirmaram que "o cidadão fazia uso do número de cédula de uma outra pessoa".

Diante desta situação, o infractor foi detido de imediato e conduzido para julgamento sumário, esclarece o superintendente-chefe de investigação criminal Manuel Halaiwa.