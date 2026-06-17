O julgamento da antiga ministra das Pescas e do Mar, Victória de Barros Neto, que decorre no Tribunal supremo (TS) desde o mês passado, entra esta quarta-feira, 17, na fase final, com as partes - Ministério Público (MP) e advogados - a apresentarem as suas alegações, soube o Novo Jornal.

A ex-governante é acusada pelo Ministério Público da prática do crime de peculato, que alegadamente causou um prejuízo ao Estado avaliado em mais de 300 milhões de kwanzas.

A sessão desta quarta-feira será marcada pela apreciação dos factos constantes da acusação e pela formulação dos quesitos que servirão de base à elaboração do acórdão.

Em sede de produção de provas, a ex-ministra negou todas as acusações que lhe foram imputadas.

Estas acusações visam também o arguido Rafael Virgílio Pascoal, antigo responsável da EDIPESCA.