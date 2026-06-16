Polícia de Guarda Fronteiras (PGF) apreendeu, na província de Benguela, num trabalho de fiscalização e controlo da costa marítima, 11 embarcações, depois de terem sido verificadas diversas irregularidades.

A operação foi realizada pelos efectivos da 15ª unidade, destacados no município da Baía-Farta, em colaboração com a Polícia Fiscal Aduaneira, Marinha de Guerra, e a Capitania do Porto do Lobito.

Foram constatadas irregularidades relacionadas com a falta de documentação para o exercício de navegação e pesca, bem como a ausência de equipamentos de protecção obrigatórios, segundo a polícia.

Das 11 embarcações apreendidas, quatro são semi-industriais e sete de fabrico artesanal, que foram entregues à capitania local para os trâmites legais, de acordo com o gabinete de comunicação institucional e imprensa da PGF.