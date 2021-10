Uma das mais importantes e valiosas lições que a vida nos dá é a lição da coerência. Avançar no caminho da coerência implica um pacto muito importante consigo mesmo, existe sintonia entre aquilo que se pensa e aquilo que se exterioriza. Uma espécie de trinómio de está a pensar, está a exteriorizar e está a fazer. Só para colocar as coisas bem claras. Tive a sorte de ter uma das minhas primeiras experiências profissionais com japoneses e ter como "baptismo" a lição da coerência. Ser coerente para inspirar confiança, ter a coerência como valor para a vida. Ser coerente é um exercício diário que começa connosco, passa pelo diálogo e compromisso que assumimos com familiares, amigos e colegas. Ser coerente é um compromisso que assumimos para a vida. Ao aceitar o cargo de director do Novo Jornal, acabei por assumir um compromisso em várias vertentes, dimensões e níveis, quer seja com a minha equipa, com leitores e administração, devendo ser coerente na relação que estabeleço, na liderança que exerço e no trabalho que apresento. Ser coerente impõe respeito, estabelece fronteiras sólidas no relacionamento pessoal e profissional, garante maior liberdade e independência de actuação, traz até qualidade e certa autoridade na gestão. Nem sempre é fácil manter a coerência ao longo da vida, é realmente um grande desafio e, quando se perde a coerência, paga-se um preço por isso, é o que chamo aqui o preço da incoerência.