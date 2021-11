A primeira Conferência Internacional de Diamantes de Angola começa hoje em Saurimo, capital da província da Lunda Sul, e vai decorrer até sábado. O objectivo é dar a conhecer oportunidades de negócio no sub-sector dos diamantes e credibilidade ao sector mineiro nacional, bem como apresentar nacional e internacionalmente o valor do diamante angolano.

O evento, que contará com apresentações e debates interactivos, assim como mesas redondas, terá convidados especialistas nacionais e internacionais, ligados ao mundo dos diamantes e grandes multinacionais que já operam em Angola, nomeadamente Al Rosa, Rio Tinto e Anglo American, entre outras.

A conferência vai ainda contar com a participação de ministros de Minas das principais nações africanas produtoras de diamantes.

O programa prevê para o primeiro painel uma abordagem sobre a investigação geológica mineira de Angola, com destaque para os diamantes e a situação da indústria diamantífera no país, para o segundo painel a exploração angolana de diamantes, no terceiro a lapidação de diamantes, no quarto painel a comercialização e mercado mundial de diamantes, no quinto a inovação tecnológica e logística da indústria diamantífera, e no sexto painel o financiamento de projectos diamantíferos.

No segundo dia, a conferência vai dedicar-se ao tema da responsabilidade social e a uma breve visita ao Polo de Desenvolvimento Diamantífero de Saurimo.

A Conferência Internacional de Diamantes de Angola será realizada nas instalações do Pólo de Desenvolvimento Diamantífero de Saurimo, inaugurado a 27 de Agosto de 2021.

"O Pólo de Desenvolvimento Diamantífero de Saurimo integra todos os participantes da indústria de diamantes - incluindo participantes do sector público e privado - sob um único projecto. Além das fábricas de lapidação existentes em Angola, há espaço para outras 22, aumentando significativamente a sua capacidade neste aspecto", lê-se no comunicado enviado na altura em que o Ministério dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás anunciou o evento.

"Com uma área industrial composta por fábricas, instalações de processamento e escritórios multissectoriais, o Pólo está empenhado em aumentar a capacidade de corte de 2% para 20%, valorizando a cadeia de valor de diamantes no país", refere o ministro Azevedo, citado no documento.