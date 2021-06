O concurso está aberto a entidades nacionais e estrangeiras.

As peças do processo do concurso serão fornecidas por correio electrónico por solicitação do concorrente através de email ou via pen drive selada nas Instalações da ANPG, mediante o pagamento de 250 mil kwanzas.

As propostas devem ser entregues até ao dia 11 de Junho de 2021 às 15h30, na Rua Lopes de Lima, Distrito Urbano da Ingombota, Município de Luanda, Edifício Torres do Carmo - Torre 2.