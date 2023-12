Cerca de 1.340 diamantes em bruto, que se encontravam em posse de um cidadão nacional, foram apreendidos pelo efectivo do Departamento Investigação de Ilícitos Penais, na Lunda-Norte.

A apreensão dos diamantes ocorreu esta semana no município do Cuango e na mesma acção foi detido o suposto dono da "pedras", cujas origens são suspeitas.

A detenção do indivíduo ocorreu mediante um mandado de busca do Ministério Público, após uma denúncia anónima sobre as actividades ilícitas que o homem realizava naquela localidade.

Durante a revista do local onde o acusado estava, foram encontrados valores monetários, sendo, 112 mil kwanzas e 1.050 dólares norte-americanos, bem como uma secretária, oito bancos corridos e quatro cadeiras de escritório.

Nesta operação foram ainda apreendidos alguns materiais que eram usados para a exploração de diamantes, tais como quatro lâmpadas, duas lupas, três balanças, cinco máquinas calculadoras, três pás de colheitas, uma pinça, duas gavetas e uma máquina.

O suspeito, de 40 anos, será encaminhado para o juiz de garantia, no sentido de ser responsabilizado criminalmente.