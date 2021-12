Omatapalo e José Freitas ganham concurso para gestão dos hotéis da Rede Infotur

A construtora Omatapalo foi quem ganhou o concurso para a gestão do Hotel Infotur-Benguela e José Agostinho Freitas venceu o concurso para gerir as unidades desta rede hoteleira da Huíla e do Namibe.