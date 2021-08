A Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustíveis (ANPG) e a Total E&P Angola assinaram um contrato de partilha de produção do bloco 29, localizado na Bacia do Namibe, um acordo tornado efectivo desde o dia 02 de Agosto.

O acordo entre a concessionária nacional e a Total foi rubricado no dia 30 de Julho.

No contrato está previsto que a Total E&P Angola seja o operador do bloco 29, com uma participação de 42,8%, seguido da Equinor, com 22,8%, BP, com 8,8%, Petronas, com 5,6%, e Sonangol P&P, com 20%.

O bloco 29, localizado em águas profundas, com uma superfície de 5.700 km, situa-se na bacia do Namibe, a cerca de 75 quilómetros da costa angolana, com uma lâmina de água entre os 1.500 e os 2.500 metros.

O operador compromete-se a executar o programa de trabalhos já definido e aprovado e que tem como objectivo identificar potenciais recursos existentes.

Segundo a ANPG, "este é mais um marco histórico para o sector petrolífero angolano e para o diálogo construtivo e aberto estabelecido, desde sempre, entre a concessionária nacional e os operadores que trabalham em Angola".

Já para a Total E&P Angola, "este contrato representa mais uma oportunidade de alargar a sua presença num país que conhece bem e no qual tem uma operação estável, desde 1953".

A Total é o principal operador estrangeiro do sector, com mais de mil empregados em plena actividade.