Nigéria: Mais de uma centena de pessoas continua desaparecida após naufrágio no Rio Níger

Mais de cem pessoas continuavam esta quinta-feira, 03, por encontrar depois de um naufrágio, no Rio Níger, no estado do Níger, no noroeste da Nigéria, de uma embarcação que seguia, na noite quarta-feira, com mais de 300 pessoas a bordo tendo apenas lotação para 110, avançaram as autoridades locais.